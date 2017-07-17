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Об итогах ЕГЭ-2017 расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (17 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.07.2017 12:15

Об итогах ЕГЭ-2017 расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (17 июля) в 18.10В Псковской области подвели итоги Единого государственного экзамена 2017 года. Каков уровень подготовки выпускников? Сколько учащихся заработали 100 баллов на экзамене? Какие нарушения были выявлены в ходе итоговой аттестации? На эти и другие вопросы ответим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (17 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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