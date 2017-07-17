Об итогах ЕГЭ-2017 расскажем в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (17 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 12:15

В Псковской области подвели итоги Единого государственного экзамена 2017 года. Каков уровень подготовки выпускников? Сколько учащихся заработали 100 баллов на экзамене? Какие нарушения были выявлены в ходе итоговой аттестации? На эти и другие вопросы ответим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (17 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

