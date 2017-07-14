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Самые проблемные участки дороги в Добручах Гдовского района будут приведены в нормальное состояние

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 18:30

Автомобильная дорога в Добручах Гдовского района, в целом, находится в проезжем состоянии. К такому выводу пришли члены областной экспертной комиссии, которые выезжали сегодня на место. Как отметили специалисты, отдельные участки требуют подсыпки, из-за обильных дождей образовались просадки и ямы.

В ближайшее время эти работы будут выполнены - пообещали жителям деревни. Самый проблемный отрезок дороги пройдут грейдером уже на следующей неделе. Раньше этого нельзя было сделать из-за дождливой погоды. Напомним, накануне жители Добручинской волости пожаловались в письме губернатору на плачевное состояние здешних дорог. Чтобы добраться до райцентра им приходилось делать крюк в пятьдесят километров и ехать через Сланцы. В этой связи гдовичи даже просили присоединить их деревни к Ленинградской области. 

Татьяна Борисова

 

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