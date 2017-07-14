logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

В Пскове состоялась завершающая сессия городской Думы пятого созыва

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 18:39

Сегодня в Пскове состоялась завершающая сессия городской Думы пятого созыва. На ней главный архитектор города Сергей Кондратьев отчитался о работе за последние два года. Депутаты приняли поправки в бюджет - выделили дополнительно около семи миллионов рублей на дооснащение новой школы в Борисовичах - и приняли в муниципальную собственность около ста квартир - для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Иван Павлов, Владимир Шагапов

 

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Витрум
Россия 24
Авто-трэвл
Россия 1
Хлебосол
соавтор
Kinza
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6