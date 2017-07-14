Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 18:39

Сегодня в Пскове состоялась завершающая сессия городской Думы пятого созыва. На ней главный архитектор города Сергей Кондратьев отчитался о работе за последние два года. Депутаты приняли поправки в бюджет - выделили дополнительно около семи миллионов рублей на дооснащение новой школы в Борисовичах - и приняли в муниципальную собственность около ста квартир - для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Иван Павлов, Владимир Шагапов