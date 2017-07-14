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Интервью с заместителем начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Антониной Гребенюк. Смотрите сегодня (14 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 16:30

Интервью с заместителем начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Антониной Гребенюк. Смотрите сегодня (14 июля) на канале «Россия 24» в 19.45Когда станут известны победители конкурса городских и сельских поселений Псковской области? И на что потратили выигранные средства в прошлом году? Об этом и не только - в интервью на телеканале «Россия 24».

Гость студии — заместитель начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Антонина Гребенюк.

Смотрите сегодня (14 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.

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