Интервью с заместителем начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Антониной Гребенюк. Смотрите сегодня (14 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 16:30

Когда станут известны победители конкурса городских и сельских поселений Псковской области? И на что потратили выигранные средства в прошлом году? Об этом и не только - в интервью на телеканале «Россия 24».

Гость студии — заместитель начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Антонина Гребенюк.

Смотрите сегодня (14 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.