В понедельник выездной Совет при президенте РФ будет проводить прием граждан в Пскове

В понедельник выездной Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека будет проводить приём граждан в администрации Псковской области по адресу Некрасова, 23.
Для того, чтобы задать свой вопрос специалистам, можно предварительно записаться на приём по телефонам в Пскове - 299-280 и 299-284. Проводиться прием граждан будет с 12 до 23 часов по записи и в порядке живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт.
Кирилл Радион
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