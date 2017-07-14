В понедельник выездной Совет при президенте РФ будет проводить прием граждан в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 14:59

В понедельник выездной Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека будет проводить приём граждан в администрации Псковской области по адресу Некрасова, 23.

Для того, чтобы задать свой вопрос специалистам, можно предварительно записаться на приём по телефонам в Пскове - 299-280 и 299-284. Проводиться прием граждан будет с 12 до 23 часов по записи и в порядке живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт.

Кирилл Радион