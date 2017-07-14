Специалисты остались довольны состоянием иконы «Спас Вседержитель» в Спасо-Елеазаровском монастыре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 14:50

Сегодня в Спасо-Елеазаровском монастыре специальная выездная комиссия исследовала состояние главной святыни монастыря - иконы XIV века "Спас Вседержитель". Реставраторы и архитекторы сделали все необходимые замеры температуры и влажности, осмотрели роспись.

Икона была передана на хранение в монастырь в 2010 году. Помещена в соборе Трех святителей. Для иконы был изготовлен киот с системой поддержания температурно-влажностного режима. Образ несколько столетий почитается как чудотворный. Иисус Христос изображён в традиционной иконографии с Евангелием в левой руке и с благословляющим жестом правой руки. Главный хранитель Псковского музея-заповедника Мария Проценко отметила, что усилия монастыря и Псковского музея увенчались успехом: в состоянии сохранности иконы не произошло никаких изменений.

Кирилл Радион