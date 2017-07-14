Сегодня в Пскове стартует благотворительный фестиваль «Добрый рок»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 13:25

Сегодня в Пскове стартует V международный благотворительный фестиваль «Добрый рок». Все сборы с концертов идут в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Фестиваль начнётся в четыре часа дня на набережной Псковы у Троицкого моста и будет идти до одиннадцати вечера. В субботу музыканты начнут свои выступления уже в одиннадцать утра. Всего в «Добром роке» участвуют двадцать пять коллективов. Гостей ждут развлечения, сладости, сувениры и многое другое.

Кирилл Радион