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Сегодня в Пскове стартует благотворительный фестиваль «Добрый рок»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 13:25

Сегодня в Пскове стартует V международный благотворительный фестиваль «Добрый рок». Все сборы с концертов идут в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Фестиваль начнётся в четыре часа дня на набережной Псковы у Троицкого моста и будет идти до одиннадцати вечера. В субботу музыканты начнут свои выступления уже в одиннадцать утра. Всего в «Добром роке» участвуют двадцать пять коллективов. Гостей ждут развлечения, сладости, сувениры и многое другое.

Кирилл Радион

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