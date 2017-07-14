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Дворы ремонтируют, на очереди – коммуникации. В Пыталово благоустраивают городскую среду

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 13:17

В Пыталово ремонтируют дворы. В некоторых уже уложены асфальт и бордюрный камень, смонтированы игровой комплекс и беседка. Запланировано благоустройство и озеленение территорий. Работы выполняются на средства областного и муниципального бюджетов.

В этом году на эти цели выделено более четырех с половиной миллиона рублей. В этом году приведут в порядок четыре двора. Местные жители рассказали губернатору, что работой остались довольны, но обратили внимание на плохое состояние улиц города. На капитальный ремонт коммуникаций и улицы Красноармейской в Пыталово требуется около двадцати шести миллионов рублей. Работы пройдут поэтапно – в этом году заверил Андрей Турчак – проведут работы по перекладке водопроводных сетей и сделают ямочный ремонт.

Андрей Удалов

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