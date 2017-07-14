В доме на улице Первомайской со стены обрушилась штукатурка

В доме № 41 по улице Первомайской обрушилась штукатурка наружной стены. По счастливой случайности никто не пострадал. Аварийный участок площадью примерно 2 на 3 метра находится как раз под плохим водостоком, из-за чего вода с кровли попадает на стену.
Еще несколько участков, опасаются жители, могут тоже обрушиться в любой момент. По документам, этот дом должны были отремонтировать еще в прошлом году, однако пока фонд капремонта, по словам людей, только готовит проект. Жители пытаются делать ремонт своими силами. Дому более ста лет.
Иван Павлов
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Июль 2017
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