logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Состояние иконы Спасо-Елеазаровского монастыря "Спас Вседержитель" проверит специальная комиссия

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 12:27

Сегодня в Спасо-Елеазаровском монастыре работает выездная комиссия во главе с директором Псковского музея-заповедника и представителями епархии. Реставраторы и климатологи обследуют состояние главной святыни монастыря - иконы XIV века "Спас Вседержитель".

Она передана на хранение в монастырь в 2010 году. Помещена в соборе Трех Cвятителей. Для иконы изготовлен киот с системой поддержания температурно-влажностного режима. Образ несколько столетий почитается как чудотворный. Иисус Христос изображён в традиционной иконографии с Евангелием в левой руке и с благословляющим жестом правой руки. По словам директора Псковского музея-заповедника Юрия Киселева, проверка будет заключаться в доскональном осмотре иконы, фотофиксации и составлении акта ее состояния. При этом директор выразил полную уверенность в положительном результате обследования святыни и процитировал слова реставраторов о том, что «иконе стало лучше».

Марина Михайлова

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
соавтор
Россия 24
Авто-трэвл
Радио России Радио Маяк
Россия 1
Витрум
Kinza
Хлебосол
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6