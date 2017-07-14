Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.07.2017 12:27

Сегодня в Спасо-Елеазаровском монастыре работает выездная комиссия во главе с директором Псковского музея-заповедника и представителями епархии. Реставраторы и климатологи обследуют состояние главной святыни монастыря - иконы XIV века "Спас Вседержитель".

Она передана на хранение в монастырь в 2010 году. Помещена в соборе Трех Cвятителей. Для иконы изготовлен киот с системой поддержания температурно-влажностного режима. Образ несколько столетий почитается как чудотворный. Иисус Христос изображён в традиционной иконографии с Евангелием в левой руке и с благословляющим жестом правой руки. По словам директора Псковского музея-заповедника Юрия Киселева, проверка будет заключаться в доскональном осмотре иконы, фотофиксации и составлении акта ее состояния. При этом директор выразил полную уверенность в положительном результате обследования святыни и процитировал слова реставраторов о том, что «иконе стало лучше».

Марина Михайлова