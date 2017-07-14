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Участники фестиваля «Добрый рок» в студии «Маяк-Псков»! Слушайте сегодня (14 июля) с 17.05 в «Шоу вежливых людей»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.07.2017 11:14

Участники фестиваля «Добрый рок» в студии «Маяк-Псков»! Слушайте сегодня (14 июля) с 17.05 в «Шоу вежливых людей»14 и 15 июля в Пскове пройдет V Международный благотворительный фестиваль "Добрый рок". 25 мощнейших коллективов раскачают всех! И «Шоу вежливых людей» не останется в стороне.

В пятницу к нам в гости придут два участника фестиваля. С 17.05 погружайтесь в «Открытый космос» от группы «Харакири», а с 17.35 - хедлайнер первого дня гала-концерта - коллектив «Ангел НеБес» - покажет настоящий питерский рок!

Слушайте на радиостанции "Маяк-Псков" 14 июля с 17.05
Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47.
Оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте.
 

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