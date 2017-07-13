Журналисты и туроператоры побывали в роли туристов в Дедовичах и Дно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 17:31

Старинные русские обряды, камни жальники, рецепты очень вкусного чая и не только можно узнать, увидеть и попробовать в Псковской области. Представителей СМИ и туроператоров региона познакомили с турмаршрутами Дедович и Дно. Развивать туристическую инфраструктуру здесь только начинают. Желания и местного колорита - с избытком.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин