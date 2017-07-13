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Журналисты и туроператоры побывали в роли туристов в Дедовичах и Дно

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 17:31

Старинные русские обряды, камни жальники, рецепты очень вкусного чая и не только можно узнать, увидеть и попробовать в Псковской области. Представителей СМИ и туроператоров региона познакомили с турмаршрутами Дедович и Дно. Развивать туристическую инфраструктуру здесь только начинают. Желания и местного колорита -  с избытком.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин

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