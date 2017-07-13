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Интервью с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым. Смотрите сегодня (13 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 16:45

Интервью с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым. Смотрите сегодня (13 июля) на канале «Россия 24» в 19.45Детский тразматизм на дорогах остается одной из главных проблем. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. По его словам, основная  причина  ДТП с участием детей -  отсутствие должного контроля  и халатное отношение со стороны взрослых.  

Анатолий Ефимов   вспомнил   и о недавнем  резонансном  случае  в Псковской  районе -  водитель сбил несовершеннолетнего  велосипедиста и скрылся с места  проишествия.  О том, как продвигается расследование  -  сегодня (13 июля) в 19.45 на канале "Россия 24". 

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