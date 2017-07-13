Интервью с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолием Ефимовым. Смотрите сегодня (13 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

Детский тразматизм на дорогах остается одной из главных проблем. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. По его словам, основная причина ДТП с участием детей - отсутствие должного контроля и халатное отношение со стороны взрослых.
Анатолий Ефимов вспомнил и о недавнем резонансном случае в Псковской районе - водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места проишествия. О том, как продвигается расследование - сегодня (13 июля) в 19.45 на канале "Россия 24".
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