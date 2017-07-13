Влияет ли употребление мата на обстановку в семье? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 16:13

В современном мире употребление ненормативной лексики приобрело масштабы эпидемии. Она проникла не только в литературу и кино, но и в семьи. Для многих уже сейчас матерная речь становится нормой. О влиянии мата на общую обстановку в семье поговорим в эфире «Стартовой площадки» с кандидатом психологических наук и семейным психотерапевтом Румией Калининой.

Слушайте 13 июля с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47