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Квест на День города в Пскове будет посвящен революции и отречению Николая Второго

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 14:56

Революция 1917 года и отречение императора Николая Второго станут темой традиционного городского исторического квеста на День города. Об этом сегодня рассказали организаторы на пресс-конференции.

Команды должны будут посетить восемь-девять точек, на каждой их ждут разные испытания на знание исторических фактов о Пскове. Квест пройдет в пределах исторической части города и рассчитан на полтора часа пешей прогулки. В этом году он состоится уже в третий раз, годом ранее к квесту присоединились более двухсот человек. Регистрация команд открыта до двадцать первого июля – за день до события. Старт и финиш - во дворе Псковского музея-заповедника. Его сотрудники готовили задания для квеста.

Иван Павлов

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