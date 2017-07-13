ОДН пересчитали, но суммы вновь поразили жителей области

Суммы в квитанциях на содержание общедомового имущества за июнь вновь немало удивили жителей области. Люди утверждают: цифры далеки от действительности. И это при том, что региональные власти прежние нормативы, которые использовались для вычисления платы за СОИ и вызвали бурю возмущения, пересмотрели. С первого июня в силу вступили другие, пониженные ставки. Впрочем, по словам псковичей, и они в конечном итоге не отражают реальных расходов воды и электроэнергии на общие нужды.
Виктория Парфёнова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6