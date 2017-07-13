ОДН пересчитали, но суммы вновь поразили жителей области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 13:37

Суммы в квитанциях на содержание общедомового имущества за июнь вновь немало удивили жителей области. Люди утверждают: цифры далеки от действительности. И это при том, что региональные власти прежние нормативы, которые использовались для вычисления платы за СОИ и вызвали бурю возмущения, пересмотрели. С первого июня в силу вступили другие, пониженные ставки. Впрочем, по словам псковичей, и они в конечном итоге не отражают реальных расходов воды и электроэнергии на общие нужды.

Виктория Парфёнова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин