logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

ОДН пересчитали, но суммы вновь поразили жителей области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 13:37

Суммы в квитанциях на содержание общедомового имущества за июнь вновь немало удивили жителей области. Люди утверждают: цифры далеки от действительности. И это при том, что региональные власти прежние нормативы, которые использовались для вычисления платы за СОИ и вызвали бурю возмущения, пересмотрели. С первого июня в силу вступили другие, пониженные ставки. Впрочем, по словам псковичей, и они в конечном итоге не отражают реальных расходов воды и электроэнергии на общие нужды.

Виктория Парфёнова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Витрум
Россия 1
Россия 24
Kinza
Хлебосол
Авто-трэвл
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6