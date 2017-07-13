Россельхознадзор поможет районным властям решить вопрос с заброшенными пахотными землями

Губернатор поручил районным властям активнее сообщать в Россельхознадзор о заброшенных пахотных землях. На заседании с главами муниципалитетов обсуждался вопрос ввода земель сельхозназначения в оборот.
На сегодняшний день используется только сорок процентов пахотных земель, расположенных на территории области. С начала года межведомственная комиссия провела сто двадцать проверок. Однако муниципальные власти не имеют достаточно полномочий, чтобы заставить некоторых собственников участков обрабатывать землю и убирать свалки. Помощь в этом предложило управление Россельхознадзора, у которого есть возможности привлекать нерадивых хозяев к ответственности. Губернатор Андрей Турчак подчеркнул, что главы районов должны проявлять больше инициативы в этом вопросе, а проверки должны быть более качественными.
Андрей Удалов
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