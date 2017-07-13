Состояние дорог в Гдовском районе оценит специальная комиссия

Специальная комиссия завтра оценит состояние дорог в Добручинской волости Гдовского района. Накануне на их плачевное состояние местные жители пожаловались губернатору и попросили присоединить их деревни к Сланцевскому району Ленинградской области, где, по их мнению, с дорогами всё в порядке.
Именно поэтому селяне даже в райцентр ездят через Сланцы, делая крюк в пятьдесят километров. В выездном совещании примут участие областная администрация, представители «Псковавтодора» и местные власти. По результатам обследования будет принято решение о мерах, необходимых для приведения дорог в нормативное состояние.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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