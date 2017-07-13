Новое дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии готовится к принятию малышей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 13:11

Семьсот тысяч рублей выделили власти города Пскова на ремонт дошкольного отделения, открытого в здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Здесь к сентябрю появятся 120 дополнительных мест для трехлетних малышей.

Специалисты надеются, создание четырех новых групп поможет решить проблему устройства детей в детский сад густонаселенного микрорайона Завеличье. Сейчас в здании кипит работа: устанавливается сантехника, косметический ремонт ждет игровые и спальни, полностью будет заменена мебель. Все работы планируется завершить до двадцать пятого июля, после - сотрудники займутся обустройством комнат. Как рассказала замдиректора по дошкольному отделению гимназии Елена Козлова, в следующем учебном году планируется провести капитальный ремонт всех помещений в этом здании. Напомним, сама инженерно-лингвистическая гимназия переехала в новую школу в Борисовичах, в освободившемся здании будет детский сад.

Виктория Парфенова