Печорские пограничники задержали жителей Юго-Восточной Азии, пытавшихся незаконно пересечь границу

Нарушителей границы задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Печорском районе. Подозрительных людей, двигающихся в сторону границы России с Эстонией, в лесу заметили местные жители.
Сообщили печорским пограничникам. И в результате грамотных поисковых действий были задержаны восемь нарушителей. Ими оказались жители Юго-Восточной Азии. Задержанные ничего отрицать не стали и на первом же опросе признались стражам границы, что действительно планировали незаконно попасть в Эстонию, готовились к этому уже давно. Как сообщил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Музыка, в настоящий момент иностранцы задержаны на срок до 48 часов для принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Дина Перевозчикова
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