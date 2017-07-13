Печорские пограничники задержали жителей Юго-Восточной Азии, пытавшихся незаконно пересечь границу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 13:00

Нарушителей границы задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Печорском районе. Подозрительных людей, двигающихся в сторону границы России с Эстонией, в лесу заметили местные жители.

Сообщили печорским пограничникам. И в результате грамотных поисковых действий были задержаны восемь нарушителей. Ими оказались жители Юго-Восточной Азии. Задержанные ничего отрицать не стали и на первом же опросе признались стражам границы, что действительно планировали незаконно попасть в Эстонию, готовились к этому уже давно. Как сообщил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Музыка, в настоящий момент иностранцы задержаны на срок до 48 часов для принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Дина Перевозчикова