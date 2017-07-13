Дорогу Новгородка - Пушкинские Горы перекроют в связи с велосоревнованиями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 12:48

Автодорога Новгородка - Пушкинские Горы будет перекрыта на время велосоревнований. Они стартуют сегодня и продлятся до семнадцатого июля. Это первенство России по велосипедному спорту в многодневной гонке среди юниорок.

В это время будет временно запрещено движения транспортных средств по трассе и некоторым улицам Пушкинских Гор. В качестве объезда в сторону Острова автомобилистам предлагают автодороги Пушкинские Горы – Локня и Остров – Новоржев.

Татьяна Борисова