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Дорогу Новгородка - Пушкинские Горы перекроют в связи с велосоревнованиями

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 12:48

Автодорога Новгородка - Пушкинские Горы будет перекрыта на время велосоревнований. Они стартуют сегодня и продлятся до семнадцатого июля. Это первенство России по велосипедному спорту в многодневной гонке среди юниорок.

В это время будет временно запрещено движения транспортных средств по трассе и некоторым улицам Пушкинских Гор. В качестве объезда в сторону Острова автомобилистам предлагают автодороги Пушкинские Горы – Локня и Остров – Новоржев.

Татьяна Борисова

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