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Псковские туроператоры и журналисты познакомились с туристическими маршрутами в Дедовичах и Дно

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 12:12

Например, в дедовичском музее всё можно трогать, примерять и даже пробовать. Сотрудники, они же местные рукодельницы, не только рассказывают о старинных русских обрядах, но и с легкостью их демонстрируют.

Сейчас самая популярная программа - интерактив «Фиточай». Ещё одна изюминка - мастер-классы. Обереговые куклы, плетение из трав и бересты. Согласно древнему календарю на каждый месяц приходилась своя кукла с особым смыслом. А вот соседняя дновская земля овеяна тайнами и легендами.

Татьяна Борисова

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