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В Пскове открылась выставка художника Дмитрия Светличного «Моё настроение»

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 12:07

Псковичи смогут почувствовать настроение Дмитрия Светличного. В выставочном центре на Профсоюзной открылась выставка художника «Моё настроение». По его словам, экспозиция отражает состояние души самого Дмитрия.

Творчество художника началось еще со школьной скамьи. Он рисовал плакаты с поздравлениями на праздники. А по ИЗО всегда была твердая «четверка». Художник пишет уже более 30 лет. Его картины можно встретить в Канаде, Китае, США, Англии, Норвегии, Финляндии и Германии. В основном на полотнах изображены Псков и Санкт-Петербург, есть картины с изображением русского быта, природы и архитектуры.

Татьяна Борисова

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