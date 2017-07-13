logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Секреты телевизионной кухни узнали школьники на экскурсии в Телецентре

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.07.2017 12:03

У нас в компании на экскурсии побывали подрастающие журналисты - ребята из творческой мастерской "Детский дворик". Их летний лагерь посвящен СМИ и шоубизнесу, поэтому школьникам интересно было посмотреть, как на самом деле делают новости. Так что на некоторое время моим коллегам пришлось поменятся с ребятами местами и не задавать, а самим отвечать на каверзные вопросы.

Дина Перевозчикова, Иван Лопаев

SocButtons v1.5

Новости

соавтор
Витрум
Россия 1
Россия 24
Kinza
Хлебосол
Авто-трэвл
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6