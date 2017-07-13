Секреты телевизионной кухни узнали школьники на экскурсии в Телецентре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 12:03

У нас в компании на экскурсии побывали подрастающие журналисты - ребята из творческой мастерской "Детский дворик". Их летний лагерь посвящен СМИ и шоубизнесу, поэтому школьникам интересно было посмотреть, как на самом деле делают новости. Так что на некоторое время моим коллегам пришлось поменятся с ребятами местами и не задавать, а самим отвечать на каверзные вопросы.

Дина Перевозчикова, Иван Лопаев