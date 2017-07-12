Причина затоплений во время дождей улицы Балтийской – ошибка застройщика

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.07.2017 00:06

Из-за дождя улица Балтийская в Пскове сегодня превратилась в реку. Проезжая часть - была затоплена; многие автолюбители не решались на машине преодолевать это препятствие. Под водой оказались близлежащая стройка, тротуары и даже автобусная остановка.

По словам горожан, потоп здесь случается регулярно. Как рассказали нам в пресс-службе города, откачивать воду начали с самого утра, а причиной стало то, что один из застройщиков нарушил рельеф местности. Сток воды из-за этого прекратился. В ближайшее время, пообещали в пресс-службе, специалисты совместно со строителями найдут решение проблемы.

Татьяна Борисова