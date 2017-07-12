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Пустошкинский и Пушкиногорский районы отметили сегодня годовщину освобождения от фашистских захватчиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 17:38

Шестьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня в двух районах. В Пустошкинском состоялось перезахоронение солдат, обнаруженных поисковиками.

А в Пушкинских Горах торжественные митинги прошли у мемориала "Чертова гора" и в центре города. Здесь собрались ветераны, представители власти и музея-заповедника. Они возложили цветы и венки к братской могиле. Пушкинские Горы были освобождены частями пятьдесят четвертой армии третьего прибалтийского фронта, в результате жестоких боев по прорыву фашистской оборонительной линии "Пантера".

Татьяна Борисова

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