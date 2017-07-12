Пустошкинский и Пушкиногорский районы отметили сегодня годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 17:38

Шестьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня в двух районах. В Пустошкинском состоялось перезахоронение солдат, обнаруженных поисковиками.

А в Пушкинских Горах торжественные митинги прошли у мемориала "Чертова гора" и в центре города. Здесь собрались ветераны, представители власти и музея-заповедника. Они возложили цветы и венки к братской могиле. Пушкинские Горы были освобождены частями пятьдесят четвертой армии третьего прибалтийского фронта, в результате жестоких боев по прорыву фашистской оборонительной линии "Пантера".

Татьяна Борисова