Пустошкинский и Пушкиногорский районы отметили сегодня годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Шестьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня в двух районах. В Пустошкинском состоялось перезахоронение солдат, обнаруженных поисковиками.
А в Пушкинских Горах торжественные митинги прошли у мемориала "Чертова гора" и в центре города. Здесь собрались ветераны, представители власти и музея-заповедника. Они возложили цветы и венки к братской могиле. Пушкинские Горы были освобождены частями пятьдесят четвертой армии третьего прибалтийского фронта, в результате жестоких боев по прорыву фашистской оборонительной линии "Пантера".
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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