Несколько деревень Гдовского района хотят выйти из состава Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 17:43

Жители сразу нескольких деревень Добручинской волости Гдовского района просят провести референдум о выходе из состава Псковской области. Соответствующее письмо они разместили на сайте губернатора Андрея Турчака.

В нём, в частности, они жалуются на плачевное состояние дорог и просят присоединить их «уголок» к Сланцевскому району Ленинградской области, где, по их мнению, с дорогами всё в порядке. Именно поэтому они даже в Гдов ездят через Сланцы, делая крюк в пятьдесят километров. К письму прилагаются два десятка подписей и просьба решить вопрос с транспортной доступностью.

Кирилл Радион