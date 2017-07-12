logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Несколько деревень Гдовского района хотят выйти из состава Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 17:43

Жители сразу нескольких деревень Добручинской волости Гдовского района просят провести референдум о выходе из состава Псковской области. Соответствующее письмо они разместили на сайте губернатора Андрея Турчака.

В нём, в частности, они жалуются на плачевное состояние дорог и просят присоединить их «уголок» к Сланцевскому району Ленинградской области, где, по их мнению, с дорогами всё в порядке. Именно поэтому они даже в Гдов ездят через Сланцы, делая крюк в пятьдесят километров. К письму прилагаются два десятка подписей и просьба решить вопрос с транспортной доступностью.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5

Новости

Россия 24
Авто-трэвл
соавтор
Витрум
Kinza
Россия 1
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6