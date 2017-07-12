О предстоящем фестивале «Добрый рок» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 13 июля с 7.20

14-15 июля в Пскове пройдет одно из крупнейших благотворительных событий нашего региона - V Международный фестиваль «Добрый рок». Этот фестиваль уже пять лет проходит под девизом «Добрый рок - Доброму Пскову». Все сборы с концертов «Доброго рока» направляют на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
В связи с этим событием «Стартовую площадку» мы посвятим благотворительным фестивалям, рок-музыке и концертным возможностям нашего региона. Гости студии - организатор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семёнов и куратор благотворительных программ фонда "Добрый ГОРОД" Наталья Семёнова.
Слушайте 13 июля с 7.20 на "Радио России-Псков".
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