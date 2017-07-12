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Какие результаты дала диспансеризация последних трех лет? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (12 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 16:57

Накануне в Пскове обсудили итоги трёх лет диспансеризации населения. Сколько жителей региона ежегодно проходит медицинское обследование? В каких районах Псковской области жители следят за своим здоровьем и не болеют? И какие образовательные медицинские проекты будут действовать в Пскове с осени?

Обсудим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (12 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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