Рейсовый автобус Санкт-Петербург-Новоржев попал в ДТП под Островом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 13:27

Участником ДТП под Островом стал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Новоржев. Авария произошла сегодня около четырёх часов утра на Киевском шоссе вблизи деревни Гораи.

В результате ДТП погибших нет, пострадали два человека - водители автобуса и Газели. Они были направлены в Островскую межрайонную больницу. По предварительным данным, виновник аварии - водитель Газели. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом.

Кирилл Радион