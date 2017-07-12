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Рейсовый автобус Санкт-Петербург-Новоржев попал в ДТП под Островом

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 13:27

Участником ДТП под Островом стал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Новоржев. Авария произошла сегодня около четырёх часов утра на Киевском шоссе вблизи деревни Гораи.

В результате ДТП погибших нет, пострадали два человека - водители автобуса и Газели. Они были направлены в Островскую межрайонную больницу. По предварительным данным, виновник аварии - водитель Газели. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом.

Кирилл Радион

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