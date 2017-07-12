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В Пскове прощаются с известным краеведом и историком Натаном Левиным

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 12:57

Сегодня в библиотеке им. Василёва в Пскове проходит прощание с известным краеведом и историком Натаном Левиным. Ему было восемьдесят восемь. Всю свою жизнь он посвятил изучению истории родного города, а именно жизни губернского Пскова.

Натан Феликсович - автор почти пятисот статей. В них он рассказывал об исчезнувших памятниках и способствовал их восстановлению. В девяносто восьмом году, благодаря его инициативе, были переизданы открытки с видами дореволюционного Пскова. И до сих пор эти альбомы вызывают огромный интерес краеведов и историков. Натан Левин принял активное участие в подготовке материалов для ходатайства о присвоении Пскову звания «Город воинской славы». В 2008 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пскова».

Кирилл Радион

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