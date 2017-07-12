Сегодня Псков простился с известным краеведом и историком Натаном Левиным

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 14:57

Сегодня Псков простился с Почетным гражданином города, краеведом Натаном Феликсовичем Левиным. Гражданская панихида прошла в Историко-краеведческой библиотеке им. Василева.

Здесь же были представлены некоторые из трудов краеведа. Всего он написал более трехсот научных статей и книг. Об этом вспоминали друзья и сотрудники государственного архива и библиотек города. Левин участвовал в создании сборников «Псков через века», «Псковские сезоны», «Немецкие следы в одном русском городе», альбома «Император Николай II в Пскове», подготовил книгу «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове». В работах Натана Феликсовича уточнена история замечательных людей и многих событий жизни дореволюционного Пскова. Благодаря ему возвращены дореволюционные названия некоторым улицам города, установлены памятные доски. Слова сочувствия по поводу кончины сегодня приходят из Таллина, Тарту, Нижнего Новгорода, Москвы, Гдова. На основании его исследований и по его инициативе установлены памятные доски поэту Райнису, писателю Каверину, патриарху Тихону, писателю-пушкинисту Гордину. Соболезнования родным и близким выразил глава Пскова Иван Цецерский. Он напомнил, что Левин был энциклопедистом, человеком редкой скромности. Ни от кого ничего не требовал - самозабвенно трудился. Уход этого удивительного человека, чьи знания и трудолюбие при жизни стали легендой, многие восприняли как личную утрату. Натана Феликсовича Левина похоронили на Дмитровском кладбище.

Марина Михайлова