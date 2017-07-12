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Улицу Балтийскую в Пскове затопило из-за дождя

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 12:48

Из-за дождя улица Балтийская в Пскове превратилась в реку. Из-за этого автобусам сложно подъехать к остановкам. По словам горожан, потоп здесь случается регулярно, судя по всему, ливневая канализация не работает. И это несмотря на то, что улица новая. Рядом построена новая школа. Как будут добираться до неё дети в подобной ситуации - непонятно.

Кирилл Радион

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