Улицу Балтийскую в Пскове затопило из-за дождя

Из-за дождя улица Балтийская в Пскове превратилась в реку. Из-за этого автобусам сложно подъехать к остановкам. По словам горожан, потоп здесь случается регулярно, судя по всему, ливневая канализация не работает. И это несмотря на то, что улица новая. Рядом построена новая школа. Как будут добираться до неё дети в подобной ситуации - непонятно.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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