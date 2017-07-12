Около 2,5 миллионов рублей потратит Псков на борьбу с борщевиком

Администрация Пскова заключила договор с подрядной организацией по борьбе с борщевиком, цена контракта на три года - около двух с половиной миллионов рублей. Сейчас сорняк атаковал центр города: поселился у Кремля, у рек, школ и детских садов. Как его будут уничтожать и от кого, кроме властей, зависит эффективность принимаемых мер?
Виктория Парфёнова, Ирина Коваленко, Иван Лопаев, Александр Калинин
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6