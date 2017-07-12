Около 2,5 миллионов рублей потратит Псков на борьбу с борщевиком

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 12:43

Администрация Пскова заключила договор с подрядной организацией по борьбе с борщевиком, цена контракта на три года - около двух с половиной миллионов рублей. Сейчас сорняк атаковал центр города: поселился у Кремля, у рек, школ и детских садов. Как его будут уничтожать и от кого, кроме властей, зависит эффективность принимаемых мер?

Виктория Парфёнова, Ирина Коваленко, Иван Лопаев, Александр Калинин