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Около 2,5 миллионов рублей потратит Псков на борьбу с борщевиком

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 12:43

Администрация Пскова заключила договор с подрядной организацией по борьбе с борщевиком, цена контракта на три года - около двух с половиной миллионов рублей. Сейчас сорняк атаковал центр города: поселился у Кремля, у рек, школ и детских садов. Как его будут уничтожать и от кого, кроме властей, зависит эффективность принимаемых мер?

Виктория Парфёнова, Ирина Коваленко, Иван Лопаев, Александр Калинин

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