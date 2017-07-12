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Псковский театр кукол переедет в бывший корпус ПсковГУ на Некрасова, 24

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 12:38

Псковский театр кукол переедет в здание на улице Некрасова - туда, где раньше располагался филологический факультет. Об этом в интервью «Вестям» рассказал руководитель театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев. До переезда нужно привести в соответствие детскому театру зал и фойе.

По словам Месхиева, это здание выбрали из нескольких предложенных сами сотрудники театра и, по его мнению, расположение рядом с филармонией будет логично. От переезда театр кукол только выиграет, считает руководитель театрально-концертной дирекции.

Подробнее о будущем театра кукол, а также судьбе кинотеатра «Октябрь», о кино и премьерах -  смотрите сегодня в полной версии интервью с Дмитрием Месхиевым на телеканале «Россия 24» в 19.45.

Кирилл Радион

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