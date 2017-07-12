Псковский театр кукол переедет в бывший корпус ПсковГУ на Некрасова, 24

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 12:38

Псковский театр кукол переедет в здание на улице Некрасова - туда, где раньше располагался филологический факультет. Об этом в интервью «Вестям» рассказал руководитель театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев. До переезда нужно привести в соответствие детскому театру зал и фойе.

По словам Месхиева, это здание выбрали из нескольких предложенных сами сотрудники театра и, по его мнению, расположение рядом с филармонией будет логично. От переезда театр кукол только выиграет, считает руководитель театрально-концертной дирекции.

Подробнее о будущем театра кукол, а также судьбе кинотеатра «Октябрь», о кино и премьерах - смотрите сегодня в полной версии интервью с Дмитрием Месхиевым на телеканале «Россия 24» в 19.45.

Кирилл Радион