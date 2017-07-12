На ремонт музея-усадьбы Римского-Корсакова будут выделены дополнительные средства

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 12:20

Двести тысяч рублей будет выделено дополнительно на ремонт крыльца в музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в селе Вечаша Плюсского района. Такое решение принял губернатор Андрей Турчак при посещении музея.

Там уже идет ремонт, планировалось заменить только деревянные конструкции, однако рабочие обнаружили, что в замене нуждается и фундамент - на него средств не хватало. Их выделят в ближайшее время - пообещал губернатор. Также Андрей Турчак познакомился с экспозицией музея. Здесь реконструирован кабинет композитора и выставлены несколько оригинальных изданий его опер. Напомним, Николай Андреевич Римский-Корсаков часто приезжал в усадьбу в Вечаше на лето. Здесь он написал несколько произведений, в том числе оперы "Садко", "Ночь перед Рождеством", "Сказка о царе Салтане". Ежегодно в июне музей отмечает День памяти композитора.

Иван Павлов