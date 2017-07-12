Барды со всей России собрались на фестивале «Изборская крепость»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 12:14

В Изборске звучали бардовские песни в режиме нон-стоп. На фестивале "Изборская крепость" собрались поэты, исполнители и музыканты. Пели на сцене, в палаточном лагере и даже ночью у костра. Фестиваль авторской песни и поэзии - это единственные три дня в году, когда у старинных стен разрешено ставить палатки. Именно поэтому в Изборск едут барды со всей России.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн