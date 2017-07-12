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Псковская делегация приняла участие в праздновании VII русских Ганзейских дней в Тихвине

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.07.2017 12:09

Основные торжества прошли в историческом центре города. На главной сцене выступил и наш ансамбль «Русские узоры». Традиционно одиннадцать городов российского Ганзейского союза представили свою историю и культуру, свой туристический потенциал.

Помогли им в этом творческие коллективы, артисты, ремесленники и реконструкторы. Добавлю, фестиваль русских Ганзейских городов проходит с 2011 года и способствует развитию туризма. Всего же в Ганзу Нового времени входит почти 200 городов из 16 стран мира. Через два года Псков станет центром проведения международных Ганзейских дней. На их проведение выделены средства из федерального бюджета. В областном центре планируется реконструкция крупных объектов инфраструктуры.

Кирилл Радион
 

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