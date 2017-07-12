Псковский кузнец Евгений Вагин удостоен всероссийской премии «Хранители наследия»

Известный псковский кузнец, художник-реставратор Евгений Вагин удостоен всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Мастер». Награда присуждена за участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах и создание историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.
Евгений Вагин родился в Пскове. Художественной ковкой занимается тридцать лет. Его работы известны далеко за пределами нашей области. Кузнец не раз становился лауреатом различных премий, в том числе и Правительства России.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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