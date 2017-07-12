Псковский кузнец Евгений Вагин удостоен всероссийской премии «Хранители наследия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.07.2017 11:56

Известный псковский кузнец, художник-реставратор Евгений Вагин удостоен всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Мастер». Награда присуждена за участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах и создание историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Евгений Вагин родился в Пскове. Художественной ковкой занимается тридцать лет. Его работы известны далеко за пределами нашей области. Кузнец не раз становился лауреатом различных премий, в том числе и Правительства России.

Кирилл Радион

