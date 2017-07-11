О пожарной безопасности и причинах пожаров говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 12 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 17:22

В этом году Государственному пожарному надзору России исполняется 90 лет! О пожарной безопасности, проверках, рейдах и причинах пожаров в нашем регионе говорим с начальником отдела Государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера - Павлом Комаровым.

Слушайте 12 июля с 7.20 на "Радио России-Псков".

