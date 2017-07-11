logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

О пожарной безопасности и причинах пожаров говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 12 июля с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 17:22

О пожарной безопасности и причинах пожаров говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 12 июля с 7.20 В этом году Государственному пожарному надзору России исполняется 90 лет! О пожарной безопасности, проверках, рейдах и причинах пожаров в нашем регионе говорим с начальником отдела Государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера - Павлом Комаровым.

Слушайте 12 июля с 7.20 на "Радио России-Псков".
 

SocButtons v1.5

Новости

Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Россия 1
Kinza
Россия 24
Радио России Радио Маяк
соавтор
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6