Какие проблемы были подняты на очередной сессии ПОСД? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (11 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 17:03

11-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва прошла сегодня в Пскове. Какие актуальные проблемы были затронуты, что изменится в жизни населения Псковской области, а также какие проекты были утверждены? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (11 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».