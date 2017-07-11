Какие проблемы были подняты на очередной сессии ПОСД? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (11 июля) в 18.10

11-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва прошла сегодня в Пскове. Какие актуальные проблемы были затронуты, что изменится в жизни населения Псковской области, а также какие проекты были утверждены? Обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (11 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6