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Какие проблемы были подняты на очередной сессии ПОСД? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (11 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 17:03

Какие проблемы были подняты на очередной сессии ПОСД? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (11 июля) в 18.1011-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва прошла сегодня в Пскове. Какие актуальные проблемы были затронуты, что изменится в жизни населения Псковской области, а также какие проекты были утверждены? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (11 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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