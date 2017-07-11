Депутаты ПОС считают, что кадастровую стоимость земель в садоводческих товариществах нужно пересмотреть

Кадастровую стоимость земли в садоводческих товариществах необходимо пересмотреть. Заявили сегодня областные депутаты на очередной сессии. Народные избранники были солидарны с мнением общественности: большинство загородных земельных участков в области оценили неправильно.
Их стоимость на бумаге гораздо выше реальной, отсюда и огромная сумма налога. При этом оспаривать решение оценщиков собственникам приходится в суде, как и нести судебные издержки. Органам исполнительной власти региона депутаты порекомендовали исправить эту ошибку. По словам председателя ПОСД Александра Котова, с этой целью создано бюджетное учреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой на территории области. Уже приняты меры, которые приведут к уменьшению земельного налога, а в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Пскове, предоставлены налоговые каникулы.
Регина Кадырова
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