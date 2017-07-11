logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

Депутаты ПОС считают, что кадастровую стоимость земель в садоводческих товариществах нужно пересмотреть

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 16:46

Кадастровую стоимость земли в садоводческих товариществах необходимо пересмотреть. Заявили сегодня областные депутаты на очередной сессии. Народные избранники были солидарны с мнением общественности: большинство загородных земельных участков в области оценили неправильно.

Их стоимость на бумаге гораздо выше реальной, отсюда и огромная сумма налога. При этом оспаривать решение оценщиков собственникам приходится в суде, как и нести судебные издержки. Органам исполнительной власти региона депутаты порекомендовали исправить эту ошибку. По словам председателя ПОСД Александра Котова, с этой целью создано бюджетное учреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой на территории области. Уже приняты меры, которые приведут к уменьшению земельного налога, а в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Пскове, предоставлены налоговые каникулы.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Россия 1
Kinza
Россия 24
Радио России Радио Маяк
соавтор
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6