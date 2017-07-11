Более 400 школьников Псковской области вступили в «Юнармию»

Около 450 школьников в Псковской области уже вступили во всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Это ребята из Великих Лук, Пскова, Гдова, Струг Красных и Плюссы. Об этом сегодня на заседании общественной палаты рассказал начальник регионального штаба организации Михаил Рыбчинский.
По его словам, все подростки сами захотели вступить в ряды "Юнармии". Многие - ещё только с нетерпением ждут этой возможности. Я напомню, стать членом организации можно только после специального испытательного срока, во время которого товарищи оценивают, достоин ли кандидат стать юнармейцем. Ребята в прошедшем учебном году приняли участие в сотнях мероприятий: вахтах памяти, туристических слетах, спортивных соревнованиях и встречах с ветеранами. Сейчас, рассказал Михаил Рыбчинский, ведется активная работа по открытию отделений организации в других районах области. Но при этом, добавил: "Юнармии" не хватает специальных помещений с оргтехникой и специалистов, кто организовывал бы работу с детьми. Как отметил губернатор Андрей Турчак, в новых ставках педагогов пока нет необходимости: темпы работы регионального отделения "Юнармии" его не устраивают. По мнению главы региона, слишком много внимания уделяется ненужной административной работе, а ребят привлечено в организацию очень мало. Губернатор подчеркнул, что никакое движение, насаждаемое сверху - не жизнеспособно, во главе угла должен стоять общественный порыв.
Виктория Парфенова
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