logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

Более 400 школьников Псковской области вступили в «Юнармию»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 14:59

Около 450 школьников в Псковской области уже вступили во всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Это ребята из Великих Лук, Пскова, Гдова, Струг Красных и Плюссы. Об этом сегодня на заседании общественной палаты рассказал начальник регионального штаба организации Михаил Рыбчинский.

По его словам, все подростки сами захотели вступить в ряды "Юнармии". Многие - ещё только с нетерпением ждут этой возможности. Я напомню, стать членом организации можно только после специального испытательного срока, во время которого товарищи оценивают, достоин ли кандидат стать юнармейцем. Ребята в прошедшем учебном году приняли участие в сотнях мероприятий: вахтах памяти, туристических слетах, спортивных соревнованиях и встречах с ветеранами. Сейчас, рассказал Михаил Рыбчинский, ведется активная работа по открытию отделений организации в других районах области. Но при этом, добавил: "Юнармии" не хватает специальных помещений с оргтехникой и специалистов, кто организовывал бы работу с детьми. Как отметил губернатор Андрей Турчак, в новых ставках педагогов пока нет необходимости: темпы работы регионального отделения "Юнармии" его не устраивают. По мнению главы региона, слишком много внимания уделяется ненужной административной работе, а ребят привлечено в организацию очень мало. Губернатор подчеркнул, что никакое движение, насаждаемое сверху - не жизнеспособно, во главе угла должен стоять общественный порыв.

Виктория Парфенова
 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Россия 24
Авто-трэвл
Витрум
Kinza
Россия 1
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6