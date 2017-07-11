Для прохождения диспансеризации теперь не нужно стоять в очередях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 14:40

В поликлиниках разделили поток пациентов. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции сотрудники городской поликлиники. Для удобства пациентов открыты отдельные кабинеты и выделены часы приема. Им не придется находиться рядом с заболевшими пациентами.

Обращаться в регистратуру не нужно, напоминают специалисты, можно сразу идти в отделение профилактики. Там выдадут маршрутный лист, расскажут куда и когда идти, а, если прийти натощак, можно сразу начать сдавать анализы. Многие работодатели не готовы отпускать сотрудников на весь день. А маршрутный лист позволит составить график посещения всех врачей в удобное время в течение месяца с момента первого посещения. Специалисты озабочены тем, что молодежь не уделяет должного внимания своему здоровью. Не проходит диспансеризацию вовремя. Для привлечения молодежи с февраля 2017 года во всех поликлиниках созданы «Школы здоровья». В программе школ 6 занятий, на которых расскажут о пользе диспансеризации. Как отметила заведующая отделением профилактики городской поликлиники Оксана Торгашева, проведение профилактического консультирования в молодом возрасте может помочь снизить такие факторы риска, как низкая физическая активность, нерациональное питание и курение.

Светлана Пущина