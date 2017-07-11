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Терпите ли вы хамство со стороны управляющей компании? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня (11 июля) с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 14:11

Терпите ли вы хамство со стороны управляющей компании? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня (11 июля) с 17.05На прошлой неделе директор одной из управляющих компаний Пскова прославился тем, что грубо вытолкал из своего кабинета одного из жильцов, употребив при этом нецензурную брань. Разговор был записан на диктофон и выложен в открытом доступе в Интернете. Причём это не первый подобный случай в Пскове.

Терпите ли вы хамство со стороны управляющей компании?

Обсуждаем в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» , сегодня, с 17.05.
 

 
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