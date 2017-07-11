Суд обязал «Горводоканал» выплатить многомиллионные долги за электричество

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 12:51

Областной арбитражный суд поддержал иск «Псковэнергосбыта» о взыскании долга с «Горводоканала». Как сообщили нам в пресс-службе энергоснабжающей организации, общая задолженность составляет более ста миллионов рублей. Эта сумма накапливалась в течение полугода.



В то же время самому «Горводоканалу» должны за потреблённую воду как физические, так и юридические лица. Счёт так же идёт на миллионы. Как отметили в «Псковэнергосбыте», долги за электричество есть практически у всех предприятий коммунальной сферы региона, кроме организаций Палкинского и Бежаницкого района. Более пятидесяти миллионов должны коммунальщики Псковского района. Как отметил помощник гендиректора "Псковэнергосбыта" Андрей Федоров, среди предприятий ЖКХ существует «порочная практика» - накопив большие долги, предприятия банкротятся, после чего тут же создаются новые с аналогичными функциями, но уже официально не имеющие никаких долгов.

Иван Павлов