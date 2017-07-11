Премии до 200 тысяч рублей получат лучшие учителя Псковской области

Лучшие учителя региона получат федеральные и областные премии. Главный критерий оценки - результативность деятельности. В этом году в специальном конкурсе приняли участие двадцать пять педагогов из нескольких районов.
Большинство заявок поступило от учителей истории и обществознания, физической культуры, математики и информатики. Четыре педагога получат федеральную премию в двести тысяч рублей. Ещё шесть - областную в сто тысяч. Остальные участники конкурсного отбора - по двадцать тысяч. Добавим, что конкурс лучших учителей проводится в регионе в рамках нацпроекта «Образование».
Татьяна Борисова
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