Пенсионерка из Псковской области стала чемпионкой России по компьютерному многоборью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 12:26

Жительница Дедовичей Викторина Бурмистрова победила во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации "Начинающий пользователь". Турнир состоялся в Петербурге. С компьютером наша участница познакомилась на курсах «Университета третьего возраста», которые организует Союз пенсионеров - инициатор этого турнира.

Иван Павлов, Иван Лопаев