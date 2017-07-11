Пенсионерка из Псковской области стала чемпионкой России по компьютерному многоборью

Жительница Дедовичей Викторина Бурмистрова победила во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации "Начинающий пользователь". Турнир состоялся в Петербурге. С компьютером наша участница познакомилась на курсах «Университета третьего возраста», которые организует Союз пенсионеров - инициатор этого турнира.
Иван Павлов, Иван Лопаев
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Июль 2017
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