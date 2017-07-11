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Пенсионерка из Псковской области стала чемпионкой России по компьютерному многоборью

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 12:26

Жительница Дедовичей Викторина Бурмистрова победила во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации "Начинающий пользователь". Турнир состоялся в Петербурге. С компьютером наша участница познакомилась на курсах «Университета третьего возраста», которые организует Союз пенсионеров - инициатор этого турнира.

Иван Павлов, Иван Лопаев

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