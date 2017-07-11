В пяти районах области реализуется проект по благоустройству парков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 12:15

В пяти районах области - Островском, Невельском, Опочецком, Порховском и Печорском - будут благоустроены парки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал заместитель губернатора области Александр Кузнецов на заседании комиссии по обеспечению реализации проекта.

В районах уже проведены общественные обсуждения, подготовлены дизайн-проекты, формируются сметы и в этом месяце должны завершится конкурсные работы по выбору подрядчика. Отстающим в реализации проекта оказался Островский район. В этой связи Александр Кузнецов призвал ускорить работу, чтобы жители смогли увидеть реальное благоустройство парков. Отмечу, реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" рассчитана на пять лет. За это время планируют благоустроить более ста дворовых территорий и более семидесяти мест общего пользования и парков. На эти цели в регионе будет направлено более ста пятидесяти миллионов рублей. Александр Кузнецов призвал муниципалитеты, активнее принимать участие в реализации проекта и учиться на совершенных ошибках.

Екатерина Давыдова