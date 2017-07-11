Более 50 городов и сел состязаются в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

Больше пятидесяти городских и сельских поселений претендуют на победу в конкурсе, который стартовал в регионе. Представлены несколько номинаций: «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». В последней заявок больше всего.
В течение следующих трёх недель члены конкурсной комиссии будут выезжать в районы для ознакомления с проектами. Итоги подведут в сентябре. Победители получат гранты в размере полутора и миллиона рублей. Добавим, такой конкурс проводится второй раз при поддержке губернатора и Совета муниципальных образований Псковской области.
Татьяна Борисова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6