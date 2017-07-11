Более 50 городов и сел состязаются в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 12:04

Больше пятидесяти городских и сельских поселений претендуют на победу в конкурсе, который стартовал в регионе. Представлены несколько номинаций: «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». В последней заявок больше всего.

В течение следующих трёх недель члены конкурсной комиссии будут выезжать в районы для ознакомления с проектами. Итоги подведут в сентябре. Победители получат гранты в размере полутора и миллиона рублей. Добавим, такой конкурс проводится второй раз при поддержке губернатора и Совета муниципальных образований Псковской области.

Татьяна Борисова

